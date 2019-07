'Een tiende plek met een gouden randje', rolschaatssters uit Beek en Donk verguld met WK-prestatie

Vol trots zijn de meiden van rolschaatsclub De Oude Molen in Beek en Donk teruggekeerd van het WK dat afgelopen weekend in Barcelona plaatsvond. Een medaille zat er niet in. "Maar we hebben ons goed staande kunnen houden."

"Het ging heel goed. We hebben allemaal super lekker gereden, we zaten er keigoed in", vertelt Irene van den Eijnde. "We moesten ons gewoon concentreren op onszelf en dat is ons gelukt."

Uitdrukkingen

Dat de groep uit Beek en Donk mocht meedoen aan de World Roller Games was een bonus. Drie Nederlandse teams hadden zich geplaatst voor dit evenement, maar een van hen trok zich terug. RC De Oude Molen mocht de opengevallen plaats innemen.

De veertien meiden uit Beek en Donk kwamen in Barcelona uit op het onderdeel 'artistic'. Ze moesten als groep met een show op muziek 'een verhaal vertellen'. "Daarbij komen allerlei technische onderdelen kijken", vertelt Van den Eijnde. "Er wordt door de jury onder meer gelet op wat deelnemers met hun voeten laten zien, de uitdrukkingen op de gezichten en de formatie-onderdelen die je als groep afwerkt."

Gouden randje

Van de twaalf deelnemers eindigde De Oude Molen als tiende. "Een tiende plek met een gouden randje", vindt Van den Eijnde. "Nederland is geen rolschaatsland, maar dit was voor ons doen heel erg goed. Dit is waarop wij hadden gehoopt. Deze deelnemersklasse is gewoon heel erg sterk. En we hebben ons daarin goed staande kunnen houden."