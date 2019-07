Natuurgenezer Klaus Ross krijgt voorwaardelijke celstraf voor dood van drie patiënten

KREFELD -

Natuurgenezer Klaus Ross is door de rechtbank in het Duitse Krefeld veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Dit betekent dat hij pas de cel in hoeft wanneer hij opnieuw de fout in gaat. Ross wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van drie patiënten, onder wie een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg. Het Duitse OM had eerder maandag drie jaar celstraf geëist.