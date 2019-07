Jumbo aast op Agrimarkt-supermarkten: 'Mooie aanvulling op ons winkelbestand in zuidwesten'

Jumbo is van plan de Agrimarkt-supermarkten over te nemen. Dat maakte de Veghelse supermarktketen maandagochtend bekend. Het gaat om zes winkels in Roosendaal, Goes, Middelharnis, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen.

In deze winkels en op het hoofdkantoor van Agrimarkt zijn momenteel 360 mensen in dienst. Jumbo laat weten te streven naar een optimaal behoud van de werkgelegenheid en zegt 'nieuwe kansen voor de medewerkers binnen de Jumbo-organisatie' te zien.

De ondernemingsraden van Agrimarkt, coöperatie CZAV en Jumbo hebben een positief advies gegeven over de plannen. Nu moet de Autoriteit Consument en Markt er nog naar kijken.

Mooi en breed aanbod

“De Agrimarkt-winkels vormen een mooie aanvulling op ons huidige winkelbestand in het zuidwesten van Nederland", laat Jumbo-baas Frits van Eerd weten. "Eerder dit jaar hebben we een logistieke hub geopend in Middelburg voor het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen. In combinatie met deze winkels, die onder de vlag van Jumbo gaan draaien, krijgen we nu een mooi en breed aanbod in dit deel van het land."

