Bobslee te koop via Marktplaats, Eftelingdirecteur biedt zelf karretje aan

Op Marktplaats staat sinds maandagmiddag een bijzondere advertentie van Eftelingdirecteur Fons Jurgens. Hij biedt daar een bobslee te koop aan. En het is geen grap, bezweert een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel.

De bobsleebaan gaat binnenkort dicht en dat is de reden dat Jurgens één karretje van de attractie online aanbiedt. "Op 1 september nemen we helaas afscheid van de populaire Bobsleebaan. Dat is een mooie gelegenheid om de boel eens op te ruimen, maar ik neem met pijn in mijn hart afscheid van deze Efteling-Bobslee", schrijft hij in de advertentie.

Het is opmerkelijk dat juist de directeur zelf een deel van een Eftelingattractie online te koop zet. "Het is zeker niet gebruikelijk. Het is ook de eerste keer dat dit gebeurt", zegt een woordvoerder van het park. "Maar het is een unieke attractie waar veel mensen herinneringen aan hebben. We hopen dat we met de verkoop de herinnering in stand kunnen houden."

Je hoeft geen Bob te heten

Er wordt slechts één karretje aangeboden, maar die is volgens de 'verkoper' nog in goede staat. "Miljoenen gebruikers hebben er met veel plezier gebruik van gemaakt, dus je kunt wel stellen dat hij goed is ingereden", vermeldt de directeur. Wel heeft de bobslee 'lichte gebruikssporen', maar is deze 'afgelopen maand nog gekeurd'. De nieuwe eigenaar, die van hem geen Bob hoeft te heten, krijgt het karretje zonder bijpassende Duitse slagermuziek, maar zal er wel gratis het 'Efteling-gevoel' bij krijgen.

De opbrengst van de bobslee gaat naar Villa Pardoes, dat ernstig zieke kinderen een gratis vakantieweek aanbiedt. "We hopen dus dat er zo veel mogelijk wordt geboden." De eigenaar kan de bobslee pas na 1 september ophalen, want tot die tijd is de bobsleebaan nog open.