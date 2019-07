Getraumatiseerde Desiree krijgt hulphond niet vergoed, fokker biedt haar gratis puppy aan

LEES OOK:Desiree (24) werd als kind stelselmatig misbruikt en wil een hulphond om dat te verwerken

Na jarenlang misbruik heeft Desiree een posttraumatische stresstoornis. Ze kan niet zelfstandig wonen. Soms is ze het contact met hier en nu helemaal kwijt. Een hulphond kan Desiree afleiden of aanraken waardoor ze nog net op tijd haar medicatie kan slikken of op de hond kan focussen.

Die hulphond wordt niet vergoed. Daarom is Desiree maar een crowdfundingsactie gestart.

Anoniem

Een fokker las Desirees verhaal en meldde zich bij Omroep Brabant. Maar ze wil wel anoniem blijven. Van Ark: "De fokker zegt: ik doe het puur voor jou. Als ze bekend wordt, is ze bang dat mensen denken dat ze het doet om meer puppies te verkopen."

Bekeken wordt of Desiree een pup krijgt uit het huidige of uit het volgende nestje. "Mijn voorkeur heeft het volgende", zegt ze. "Want dan heb ik meer tijd om geld in te zamelen."

Crowdfunding

Een pup opleiden tot hulphond, is een kostbare zaak: "Dat kost zeker vijfduizend euro. Dus mijn crowdfundingsactie moet noodgedwongen wel doorgaan." Voorlopig is het streefbedrag nog niet in zicht: de teller stond maandag aan het einde van de middag op een kleine vierhonderd euro.