Vermiste Emilie (23) neemt contact op met haar familie vanuit Colombia

De 23-jarige Emilie Tacke uit Tilburg is weer terecht. Ze heeft contact opgenomen met haar ouders. De Tilburgse liet vanuit Colombia weten dat het goed met haar gaat en dat ze nu in de hoofdstad Bogotá is.

Emilie kon een aantal dagen niks van zich laten horen, omdat ze internetproblemen had. Ze is sinds april op reis in Colombia. Haar familie en vrienden hadden vrijdag voor het laatst iets gehoord en maakten zich zorgen.

De laatste informatie die bekenden hadden, was dat ze naar het ziekenhuis van Salento was gegaan. Ze had een besmetting, opgelopen door een parasiet. Haar mobiele telefoon was daarna buiten gebruik. Medewerkers van het hostel Zorzal, waar ze verbleef, wisten ook niet waar ze was.