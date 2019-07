Bart en Jeanne verloren hun dochter Astrid bij MH17-ramp: ‘Ze komt al vijf jaar niet meer thuis’

Foto’s, kaarsjes en zonnebloemen. Thuis bij Bart en Jeanne Hornikx in Goirle is dochter Astrid voelbaar aanwezig. Blikvanger is een grote, ingelijste foto aan de muur. Daarop staat een vrolijke Astrid, in innige omhelzing met haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal. De twee lachen naar de camera. “De mooiste foto die van hen gemaakt is”, vindt Jeanne.

Gemis wordt erger

Met Astrid verloren Bart en Jeanne hun enige kind. Het echtpaar probeert zo goed mogelijk door te gaan met leven en zoekt afleiding in het ondernemen van culturele activiteiten. En ze gaan regelmatig naar hun vaste campingplaats in Zeeland. Vroeger kampeerden ze daar samen met Astrid.

“Mensen zeggen wel eens tegen ons: 'Goh, jullie doen het zo goed'”, zegt Jeanne. “Maar hebben wij keus?” Hun verdriet slijt niet. “Het wordt met de jaren eigenlijk steeds erger”, vertelt Bart. “Astrid komt al vijf jaar niet meer thuis.”

Geen opa en oma worden

Astrid en Bart waren vier jaar samen. “Ze waren toe aan hun volgende stap: samen een huis zoeken, kinderen krijgen… we hadden het hen zo graag gegund”, zegt Jeanne.

Dat Astrid en Bart die stappen nooit zullen zetten, betekent ook dat de ouders van Astrid op zoek moeten naar nieuwe doelen. “Vriendinnen van Astrid worden mamma, gaan trouwen. Vrienden van ons worden opa en oma. Bij ons ligt de zolder vol speelgoed, poppenkleren, Lego, maar dat heeft geen bestemming meer.”

Herinneren is niet vergeten

Jeanne en Bart vinden het fijn om over hun dochter te praten. Zo wordt ze niet vergeten. Terwijl Jeanne door het zwemdiploma-boekje van haar dochter bladert, vertelt ze over Astrids grote passie: het water.

“Astrid was al op jonge leeftijd een fanatieke zwemmer. Ze haalde alle diploma’s en gaf later ook zwem- en reddingsles." Omdat Astrid wist wat paniek in het water met mensen kan doen, richtte ze samen met een compagnon Stichting Auto Te Water op. De stichting leert mensen tijdens een training veilig uit hun auto te komen, mocht die te water raken.

Levens redden

Bart en Jeanne laten in zwembad Stappegoor graag zien hoe de training in zijn werk gaat. In zwembad Stappegoor inTilburg hebben ze afgesproken met hun vriendin Karin Bruers. De cabaretière gaat samen met vrienden en haar kinderen een training volgen.

Met bibberende knieën stappen de cursisten in de trainingsauto en rijden daarmee het zwembad in. Achterop de auto staat de naam van Astrid. Langs de kant kijken Bart en Jeanne trots toe hoe alle deelnemers veilig en snel de zinkende auto verlaten.

Dat Astrid ook nu ze er zelf niet meer is, toch helpt om levens te redden, vinden Bart en Jeanne een mooie gedachte: "Dan ben je toch heel trots dat ze hier de grondlegger van was. We hopen dat ze het boven meekrijgt."

Documentaire MH17 op Omroep Brabant

Bij de ramp kwam ook het gezin Wals-Martens uit Neerkant om het leven. Twee jaar lang werden de nabestaanden van het gezin gevolgd. Het leverde een indringende documentaire op: ‘Over leven na de ramp’. Een portret van drie nabestaanden die ieder op hun eigen manier de draad weer proberen op te pakken.

