Ferry Weertman is 6 tellen te traag voor nieuwe wereldtitel op 10 kilometer zwemmen in open water

De olympisch en wereldkampioen zag de titel in Yeosu naar Duitser Florian Wellbrock gaan. Weertman tikte exact zes seconden na de nieuwe wereldkampioen aan. “Het was helaas niet goed genoeg voor de titel”, zegt hij.

"Ik voelde me goed, maar ik bleef iedere keer een beetje hangen. Ik had moeite om naar voren te komen, hoewel ik niet langzamer zwom dan normaal", vertelt hij. Weertman wilde nog een eindsprint inzetten, maar dat lukte niet. "Ik zwom mijn eigen lijn, maar ik kwam niet die kant op. Ik kon nergens meer heen in een turbulente finale."



Weertman verliest wereldtitel, maar gaat wel naar Spelen

'Focus op Spelen'

De zwemmer voldeed wel aan de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen door bij de eerste tien te eindigen. “Dat is wel het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon mijn titel verdedigen en daar ga ik me nu op focussen. Maar ik wilde vandaag ook mijn wereldtitel verdedigen, dus het is wel balen dat dat niet is gelukt.”

Als hij zich nu niet had geplaatst, had hij dit moeten doen bij een kwalificatiewedstrijd in mei. De Eindhovenaar is blij dat dit niet hoeft. “Dat duurt gewoon nog heel lang, maar het zit ook dicht op de Spelen zelf. Nu kan ik gewoon kijken wat het beste is voor mij om in Tokio op en top te zijn.”

Weertman pakte op de Spelen van 2016 in Rio het goud. Een jaar later was hij bij de WK in het Hongaarse Balatonmeer weer de beste op de 10 kilometer.