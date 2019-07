Vijf jaar na de ramp met MH17: 'Gemis is nog altijd groot, het slijt niet'

MH17 van Malaysia Airlines was op dat moment onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur toen het werd neergehaald door een BUK-raket. Bij het nationaal monument in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, worden de slachtoffers woensdagmiddag herdacht.

Veel Brabantse nabestaanden zijn bij de nationale herdenking in de buurt van Schiphol. Ook zijn premier Rutte, minister Grapperhaus en minister Blok aanwezig bij de herdenking.

Oscar, Miranda en Remco Kotte uit Eindhoven

Anton Kotte uit Eindhoven verloor bij de ramp zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco Kotte. ''Het gemis is nog altijd groot. Dat is elk jaar hetzelfde. Het slijt niet.''

Niet alleen de dag zelf, 17 juli, maar ook de dagen die juist een glimlach zouden moeten brengen, doen elk jaar weer pijn. ''Afgelopen vrijdag heb ik mijn 75-jarige verjaardag gevierd. Dat is heel vervelend zonder hen. Onze dierbaren zijn er al jaren niet bij.''

Oscar, Miranda en Remco Kotte

Kotte probeert toch nog op een bepaalde manier zin te geven aan zijn leven. ''We hebben dinsdag bijvoorbeeld een symposium georganiseerd over MH17. Dat doe ik zodat Oscar, Miranda en Remco niet vergeten worden.''

Vandaag herdenkt hij zijn zoon, schoondochter en kleinkind op drie plekken: bij het nationaal monument in Vijfhuizen, het MH17-gedenkteken bij Vliegbasis Eindhoven en het speeltuintje aan het Burghplein in Eindhoven, waar zijn kleinzoon altijd speelde.

Astrid Hornikx uit Goirle en haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal

Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle moeten hun enige dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal missen. Ook bij hen slijt het verdriet niet. “Het wordt met de jaren eigenlijk steeds erger”, vertelt Bart Hornikx. “Astrid komt al vijf jaar niet meer thuis.”

Zijn vrouw Jeanne vervolgt: “Vriendinnen van Astrid worden mamma, gaan trouwen. Vrienden van ons worden opa en oma. Bij ons ligt de zolder vol speelgoed, poppenkleren, Lego... Maar dat heeft geen bestemming meer.”

Astrid en haar vriend Bart Lambregts

Jeanne helpt bij het voorlezen van de namen bij het nationaal monument in Vijfhuizen. Vanavond komen ze samen met vriendinnen, familie en collega's van Astrid om stil te staan bij het grote verlies.

Ook de familie en vrienden van Bart Lambregts uit Roosendaal komen 's avonds samen om herinneringen op te halen. ''We gaan samen proosten op Bart en Astrid én op het leven'', vertelt broer Willem Lambregts. ''Het leven gaat door.''

'Open wond'

Hij heeft het grote verlies redelijk goed kunnen verwerken. Toch schiet de ramp nog dagelijks door zijn hoofd. ''Vooral op feestdagen en verjaardagen, maar ook elke keer als ons zoontje van twee een vliegtuig ziet en wijst. Dat is voor ons telkens weer een vervelend moment dat je eraan terugdenkt.''

Op dagen als vandaag is het extra zwaar. ''Je wordt er door de media weer op gewezen. Dan merk je dat het toch nog wel een open wond is, ook omdat er nog geen schuldige is aangewezen.''

Joop de Roo uit Helmond

Joyce de Roo uit Helmond verloor haar vader Joop. Ook zij kan het verlies steeds beter een plekje geven. ''Het slijt, maar door de berichten in de media word je er toch steeds weer aan herinnerd.''

Familie De Roo bij de herdenkingsboom in Vijfhuizen, bij Schiphol. (Foto: Ferenc Triki)

Elk jaar brengt ze samen met haar drie kinderen op 17 juli een bezoek aan het herdenkingsbos bij het nationaal monument. Het is voor haar een belangrijke plek om te herdenken. ''We komen daar elk jaar met de hele familie samen. De boom van mijn vader betekent veel voor ons: we hebben een deel van zijn as bij de wortels gestrooid.''

Documentaire MH17 op Omroep Brabant

Bij de ramp kwam ook het gezin Wals-Martens uit Neerkant om het leven. Filmmaker Manon van Bergen volgde de afgelopen twee jaar de nabestaanden van het gezin. Het leverde een indringende documentaire op: ‘Over leven na de ramp’. Een portret van drie nabestaanden die ieder op hun eigen manier de draad weer proberen op te pakken.

De documentaire is woensdag om 20.30 uur te zien op Omroep Brabant tv en nu al via deze link.