Zeearend breidt zijn gebied uit: na de Biesbosch nu ook gespot op de Strabrechtse Heide

De zeearend is een van de grootste roofvogels die sinds ruim tien jaar in Nederland voorkomt. Lange tijd was de vogel zeldzaam in Nederland, maar de laatste jaren neemt het aantal toe. In 2018 waren er volgens Werkgroep Zeearend Nederland 14 broedparen. De imposante vogel heeft brede, gevingerde vleugels, een witte staart en een lichte kop met een gele snavel.

De zeearend vliegt over het Beuven (Foto: Wil van Tongerloo).

Van de Biesbosch naar het Beuven

De zeearend leeft voornamelijk in de buurt van meren, rivieren en vennen. In de Biesbosch broedt de vogel al een paar jaar. Boswachter Mari de Bijl vermoedt dat de vogel vanuit de Biesbosch naar het Beuven is getrokken. “Langzamerhand zie je dat ze steeds meer andere geschikte leefgebieden zoeken, zoals het Beuven”, legt De Bijl uit.

Het Beuven op de Strabrechtse Heide is het grootste ven van Nederland en daarom een geschikte plek voor de zeearend. “De zeearend zit vooral in hele grote meren in bijvoorbeeld Noorwegen. In Nederland is het een nieuwkomer, maar ook hier vinden ze hun voedsel bij de grote wateren”, zegt Mari.

De boswachter legt uit dat er in het Beuven veel vissoorten zitten. “Door de droge zomer van vorig jaar is het waterpeil enorm gezakt. De zeearend kan daardoor nu vrij gemakkelijk een visje pakken. Ook eet hij ganzen en eenden en die zitten er natuurlijk ook bij het Beuven.”

Spotten

Het is niet gemakkelijk om de zeearend te spotten. “Gisteren heb ik hem niet kunnen zien”, zegt Mari. Vogelaar Geert Engels van Vogelwerkgroep van IVN Heeze-Leende heeft hem dinsdagochtend wel gezien: “In de ochtend gaat hij jagen. Dan pakt hij bijvoorbeeld een gans. Dan is hij de hele dag weg en pas tegen de avond komt hij terug. Het is dus best moeilijk om hem te spotten”, zegt Engels.

Boswachter Mari hoopt in ieder geval dat de zeearend gaat broeden. “Het is bijzonder dat hij blijft hangen. Hij kan er vandaag zitten en morgen weer weg zijn, maar hopelijk komt hij hier overzomeren en gaat hij broeden.”