Mike Teunissen van start in Daags na de Tour in Boxmeer

Wielrenner Mike Teunissen uit Rosmalen zal starten in Daags na de Tour in Boxmeer. Het criterium is de eerste koers die na de Tour de France wordt verreden.

Teunissen werd aantrekkelijk voor de organisatoren van de criteriums door zijn overwinning in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij droeg twee dagen de gele trui.

Het is nog niet zeker dat Teunissen ook andere Brabantse criteriums zal rijden, zoals de Acht van Chaam en de Draai van de Kaai in Roosendaal.

Meer namen

In de laatste week van de Tour de France wordt er meer duidelijk over het deelnemersveld van de criteriums. “Op de tweede rustdag hopen we te weten welke Nederlanders er van start zullen gaan. De klassementsrenners leggen we doorgaans later vast”, laat John van de Akker van Cycling Services uit ’s-Gravenmoer weten. Hij hengelt de wielrenners binnen namens de criteriums.