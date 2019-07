Zoektocht naar een nieuwe schaapsherder: 'Met mensen die hun leven willen omgooien, kan ik niets'

“Ik ben niet ontevreden over het aantal reacties, dit had ik wel verwacht”, zegt schaapsherder John Sterrenburg. “Een kwart van die groep zou ik nog wel iets kunnen bijbrengen, maar met de rest kan ik helemaal niks. Het overgrote deel van die sollicitanten bestaat namelijk uit mensen die een ander leven willen. Die willen het roer radicaal omgooien, daar heb ik niets mee.”

Nieuwe herder nodig voor nieuw gebied

De Brabantse schaapsherder, die al jaren met z’n kuddes actief is in de regio Nieuwegein, heeft een nieuwe collega nodig omdat hij in het najaar ook aan de slag gaat in de regio Geertruidenberg/Oosterhout. “Het gaat om twee kuddes met in totaal zo’n driehonderd schapen.”

Beroep wordt geïdealiseerd

Dat het best moeilijk is om aan een goede schaapsherder te komen, heeft te maken met het idealiseren van het beroep, vindt John. “De mensen die reageren, menen het wel serieus, maar onderschatten hoe zwaar en moeilijk de baan is. Als je bijvoorbeeld met je administratie bezig bent, moet je er weer vanaf omdat een schaap moeilijk doet, ziek is geworden of is weggelopen. Ook moet je overleggen met opdrachtgevers: hoe kort de begroeiing moet worden, maar ook waar je wel of niet kunt grazen. Je bent nooit klaar.”

Schaapsherder John gaat voorop en de kudde die volgt

Ondanks ‘het gemopper’ is het volgens John wel de mooiste baan van de wereld.