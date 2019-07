Vrouw (30) opgepakt voor oplichting van tientallen mensen met huurhuis in Eindhoven

De vrouw heeft meer dan twintig mensen opgelicht op deze manier. Ze kregen een bezichtiging en maakten een afspraak voor de sleuteloverdracht. Alleen toen ze sleutel kwamen ophalen, waren er ook andere mensen die de sleutel wilden. Ze hadden allemaal betaald om in hetzelfde appartement te gaan wonen.

Volgens een woordvoerder is de vrouw geen onbekende van de politie. "Ze heeft antecedenten op dit gebied."

“Helemaal toppie!”, zegt Niels Berkelmans over het feit dat er een verdachte is aangehouden. Hij vindt enthousiast bijval van zijn vriendin. Zij horen bij de ruim twintig slachtoffers. Of ze hier het geld mee terug krijgen, weten ze niet. Maar er is weer iets meer hoop. “Dat wordt de volgende stap.”

“Ik kan wel een gat in de lucht springen. Ik ben blij, ik ben echt blij. En ik ben nog blijer als iedereen zijn geld terugkrijgt”, zegt Danny van Nunen, een ander slachtoffer. “Het werd haar waarschijnlijk te heet onder haar voeten. Ik hoop dat ze lang mag zitten, zodat ze goed kan nadenken over haar fouten", gaat hij verder. "Ik trek vanavond een fleske bier open, of twee of drie."

De gedupeerden moesten allemaal 650 euro huur overmaken en 850 euro borg, in totaal dus 1500 euro. Het appartement was ook helemaal niet vrij. De bewoners zaten in het buitenland.

'Ze paste op het huis'

“Ik ben op zoek gegaan naar iemand die op mijn huis zou kunnen passen. Voor het grootste deel van de tijd heb ik iemand gevonden die ik kende, maar er was nog een maand over. Via Facebook kwam ik toen in contact met Romy. Alles leek te kloppen en goed te gaan, totdat ik een mail kreeg van mijn internetprovider dat mijn abonnement werd opgezegd omdat er een ander abonnement was afgesloten", vertelde de bewoner, die anoniem wil blijven, eerder aan ons. “In het weekend stonden er allemaal mensen voor de deur die dachten dat ze hier kwamen wonen. Ik ben er echt kapot van.”