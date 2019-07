Op YouTube is het vooral ellende, daarom wordt het tijd om te vloggen hoe mooi Bergen op Zoom is

Het VVD-raadslid vraagt daarom iedereen die een beetje handig is met een camera of een telefoon een promotiefilmpje te maken van de stad.

“Ik stel me voor dat mensen op een zonnige dag eropuit gaan in de mooie omgeving van de Brabantse Wal. We hebben genoeg monumenten zoals het Markiezenhof, Fort de Roovere en de Peperbus die gefilmd kunnen worden. Het gaat erom dat mensen hun trots uitdragen”, zegt Dominique.



Niet eerlijk

Hij stoort zich al een tijdje aan de filmpjes die nu bovenaan prijken op YouTube. “Het is een ergernis, een gevoel van onrecht ook. Toen ik op een middagje keek naar wat voor filmpjes er over Bergen op Zoom op staan, kwam ik van een koude kermis thuis. Ik dacht: Als dit nu het beeld is van de stad dan kunnen zo niet verder.”

Kremerstraat in Bergen op Zoom

Het stadsbestuur ziet het idee van het jongste raadslid van Bergen op Zoom wel zitten. Er wordt nu serieus nagedacht om er een wedstrijd van te maken. Dominique: “Er komt ook een prijs maar wat het precies wordt, weet ik nog niet. Zelf doe ik in ieder geval niet mee. Ik geloof in de talenten van onze inwoners dus dat komt wel goed.”