Hans Smolders met succes geopereerd, kwaadaardige tumor verwijderd uit rechterlong

Hans Smolders is maandagavond succesvol geopereerd. Een kwaadaardige tumor is verwijderd uit zijn rechterlong. Wel heeft hij tijd nodig om te herstellen. Smolders laat aan Omroep Brabant weten dat hij verwacht pas begin volgend jaar weer politiek actief te zijn.

Al een half jaar had Smolders klachten. Twee weken geleden werd de oorzaak gevonden en werd besloten snel te opereren.

'Heel spannende tijd geweest'

Vanuit het ziekenhuisbed van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis laat Smolders woensdag weten net twee dagen van de intensive care af te zijn. "Ik ben twintig procent van mijn longinhoud kwijt. Het lijkt erop dat ze alles weg hebben kunnen halen. Maar ik heb er voordeel bij dat ik altijd een sporter ben geweest en nooit gerookt heb. Mijn longinhoud is bijna weer op het oude niveau.”

"Het is een heel spannende tijd geweest voor mij en mijn gezin", vertelt Smolders. "Maar de vooruitzichten, zo zeggen de dokters, lijken goed te zijn.”

'Gewoon de politiek weer in'

Smolders wil, als hij opgeknapt is, weer gewoon de Tilburgse politiek ingaan. Tot het zover is, wordt hij vervangen door de nummer twee van Lijst Smolders Peter van den Hoven.

"Eerst wil ik aan mijn herstel werken en de tijd nemen die nodig is”, zegt de nog zwakke Smolders aan de telefoon. De Tilburgse politicus zit ook namens Forum voor Democratie in Provinciale Staten.

LEES OOK: Hans Smolders krijgt 20.833 voorkeurstemmen: uitslag Provinciale Statenverkiezingen is definitief