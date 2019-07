EINDHOVEN -

Op donderdag 17 juli 2014 stortte een Boeing van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neer in het oosten van Oekraïne. Onder de 298 doden waren vijftig Brabanders. Brabant Nieuws maakte in de uitzending van vrijdag 18 juli de eerste balans op van deze ramp: "Dit is zo erg dat je er gewoon stil van wordt." Hier kun je deze uitzending terugkijken.