Kapotte F-35 vliegt maand na Luchtmachtdagen terug, gereedschap moest uit de VS komen

Hij heeft even een tijd stilgestaan, maar woensdagochtend is de laatste van de twee F-35’s die in op Vliegbasis Volkel stonden dan eindelijk weer vertrokken naar de Verenigde Staten. De gevechtstoestellen kwamen vanuit de VS naar Volkel voor de Luchtmachtdagen op 14 en 15 juni. Omdat de motor van het tweede toestel kapot was, moest het aan de grond blijven staan.

De twee F-35’s waren in juni de publiekstrekker op de Luchtmachtdagen, waar tientallen vliegdemonstraties werden gegeven. De F-35, in de volksmond ook wel Joint Strike Fighter (JSF) genoemd, is de opvolger van het huidige gevechtstoestel F-16.

Het was nog even de vraag of ze wel op tijd zouden aankomen in Nederland voor de Luchtmachtdagen begonnen, aangezien een 'vliegend tankstation' dat de F-35 moest begeleiden met pech aan de grond stond.

De motorproblemen van de F-35 kwamen na landing in Volkel al aan het licht. Het toestel deed daarom tijdens de Luchtmachtdagen niet mee aan de demonstraties in de lucht. Wel kon het publiek hem op de grond bewonderen.

Maand vertraging

Twee dagen na de Luchtmachtdagen vloog de en F-35 alweer terug naar de Verenigde Staten. Het duurde een maand voordat de motor van de andere gerepareerd was. Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht legt uit dat dit kwam doordat al het gereedschap om hem te repareren vanuit Amerika moest komen.

“Op het moment dat de F-35’s naar Nederland komen, hebben ze niet alle onderdelen nodig. Je neemt niet mee wat je niet nodig hebt. Als er dan iets kapot gaat, ga je naar het magazijn. Maar dat magazijn staat in dit geval helemaal aan de andere kant van de wereld”, zegt hij.

De reparatie duurde daarom wat langer, omdat de onderdelen helemaal vanuit Amerika moesten komen. Daarbij moesten ook technici uit Amerika overgevlogen worden om de reparatie uit te voeren.

Vorige week heeft de F-35 zijn eerste testvlucht gemaakt. Daarna moest de straaljager nog een week wachten, omdat het tankvliegtuig dat het toestel moet begeleiden nog niet beschikbaar was. “Het toestel vliegt niet even naar Leeuwarden, maar helemaal naar Amerika. Alles om die vlucht heen moet daarom goed gepland worden”, aldus de woordvoerder.

F-35 definitief naar Nederland

Over een jaar hoeven de toestellen niet steeds vanuit de Verenigde Staten te komen. Vanaf eind oktober komen de eerste F-35’s definitief naar Nederland. In 2020 en 2021 krijgen de eerste F-35’s hun definitieve plek op Vliegbasis Volkel.