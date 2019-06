Daar zijn ze: F-35's net op tijd aangekomen in Volkel voor Luchtmachtdagen

De toestellen zijn rond tien uur 's avonds geland. Dat is een stuk later dan de bedoeling was. Een 'vliegend tankstation' stond namelijk met pech aan de grond in de Verenigde Staten. Daarom was het even twijfelachtig of de toestellen op tijd zouden zijn voor het evenement. Het probleem is inmiddels verholpen.



De straaljagers, ook bekend als Joint Strike Fighters (JSF), komen speciaal voor de Luchtmachtdagen naar Nederland vanuit de VS. De F-35 is de opvolger van het huidige gevechtstoestel F-16.



250.000 bezoekers

De Luchtmachtdagen zijn vrijdag en zaterdag op Vliegbasis Volkel. In totaal worden 250.000 bezoekers verwacht voor het jaarlijkse evenement. Op het gratis evenement worden tientallen vliegdemonstraties gegeven. Ook zijn veel vliegtuigen aan de grond te bewonderen.



