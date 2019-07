EINDHOVEN -

Leo de Koningh uit Roosendaal bestuurde een van de rouwauto's waarmee slachtoffers van de ramp met de MH17 van Eindhoven naar Hilversum werden gebracht. Een jaar na de ramp blikte hij terug op de indrukwekkende rit over de A2. "Dat is iets wat in je herinnering blijft zitten", zei hij toen. Hier kun je de reportage over Leo terugkijken.