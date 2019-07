Politie toont nieuwe foto van relschopper die stenen gooide naar Pegida-demonstranten en politie

Op de website van de politie zijn sinds vorige week grote foto's van alle verdachten te zien. Eén verdachte meldde zich al. Van een paar anderen is inmiddels de identiteit bekend. Daarom zijn hun foto's verwijderd. Er worden nu nog negen verdachten gezocht.

Demonstratie pegida afgebroken

De ME moest de demonstratie op 26 mei in de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat afbreken, omdat een grote groep jongeren met stenen en andere voorwerpen naar Pegida-aanhangers en de politie gooide. De politie veegde de straten schoon in de omgeving van de moskee, waarna het rustiger werd in de wijk.