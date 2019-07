Iedereen kent wel een van de slachtoffers, dorpen zwaar getroffen door ramp met de MH17 [TERUGBLIK]

ROSMALEN/NEERKANT -

Rosmalen werd zwaar getroffen door de ramp met de MH17. Twee gezinnen uit één straat kwamen om het leven. Ook in Neerkant kwam de klap hard aan, doordat een gezin met vier kinderen uit hun midden werd werd weggerukt. In zo'n kleine gemeenschap kent iedereen wel een van de slachtoffers. Bekijk hier de reportage over Brabantse dorpen die in stilte hun verdriet proberen te verwerken.