Duizenden uren sleutelen om oude Starfighter de lucht in te krijgen: 'Alleen de motor ontbreekt nog'

De droom is om het karakteristieke jankende geluid van de Starfighter weer te laten klinken boven Brabant. Maar dan moeten eerst alle onderdelen verzameld worden en daarna moet er nog duizenden uren gesleuteld worden in Volkel.

Als je de historische Duitse hangaar aan de rand van de vliegbasis binnen loopt, ruikt het naar olie en word je ondergedompeld in Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Hier wordt een Starfighter gerestaureerd, de voorloper van de F-16 en de nieuwe F-35, de Joint Strike Fighter.

De Starfighter was het werkpaard van luchtmacht tussen 1963 en 1984. De straaljager vloog veel boven Brabant vanaf Volkel en Eindhoven. Vierentwintig liefhebbers, allemaal met een luchtmachtverleden, zijn al bijna vijf jaar bezig het toestel opnieuw op te bouwen.

'Het komt allemaal terug'

Als oud-straaljagerpiloot Hans van de Werf in de cockpit kruipt en de stuurknuppel in zijn hand neemt, gaat hij terug in de tijd. "Ik heb tot 1984 ruim 2400 vlieguren in deze kist gemaakt en het voelt meteen weer vertrouwd. De snelheid, alle functies in het vliegtuig, het komt allemaal terug", zegt Hans.

"De Starfighter is zo ontworpen dat elke boer in Amerika het toestel kan repareren", zegt Ruud van de Horst, terwijl hij met zijn hoofd in een van de wielkasten zit te sleutelen. "Het is een soort raket met vleugels waar iemand voorop zit", vult Jeroen Keyner aan. Beiden zijn vliegtuigtechnici. Ze praten vol liefde over de techniek van het toestel.

Ontbrekend onderdeel

Het landingsgestel, de besturing van de vleugels en allerlei andere onderdelen aan het vliegtuig werken weer als vanouds., maar één belangrijk onderdeel ontbreekt er nog. "De motor", zegt van der Werf lachend. "Er is een motor in Canada die we zouden kunnen krijgen, maar het kost tussen de dertig- en vijftigduizend euro om alles te regelen. Via de Dutch Starfighter Foundation proberen we het geld bij elkaar te krijgen", zegt Hans van der Werf.

"In Noorwegen hebben hebben ze een vliegende Starfighter. Dus als het daar kan, moet toch ook in Nederland kunnen."