'Ongelofelijk dat ze nu zelfs kinderkledingzaken leeghalen', personeel Ko&Flo geschokt na ramkraak

De dieven reden de winkel rond halftwee binnen. "Ik dacht eerst nog dat het ging om baldadigheid, dat er een raam was ingegooid", vertelt een buurtbewoner die wakker werd van de knal. Toen hij wat later besloot te gaan kijken, zag hij de ravage die was aangericht.

Hij verbaast zich over de werkwijze van de daders. "Kennelijk zijn ze in volle vaart over de trottoirband van het plantsoen voor de winkel gereden, waardoor de auto werd gelanceerd en in de etalage van de winkel belandde."

'Het gaat om serieus geld'

De politie onderzoekt de ramkraak. De winkel blijft deze donderdag sowieso gesloten.

Toen de personeelsleden donderdagochtend aankwamen, zagen ze meteen dat er heel veel dure jassen zijn meegenomen. Die jassen van onder meer Napa Pijri, Parajumpers en babyjasjes van Le Chic kosten 150 tot 600 euro per stuk.

"Dat ze nu zelfs kinderkledingzaken leeghalen, ongelofelijk", verzucht personeelslid Mara van Dongen. "Maar ja, het gaat om serieus geld..."