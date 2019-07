In razend tempo wordt Brabant één groot distributiecentrum en dat ziet er zo uit

EINDHOVEN -

Een kabeltje besteld bij Bol.com? Dan is hij waarschijnlijk in Brabant verpakt en verzonden. Een hotpants gekocht bij de Primark? In Brabant verpakt en verzonden. Een flesje Coca-Cola? Precies, in Brabant. Nergens in Nederland staan meer distributiecentra dan in onze provincie, het aantal neemt bovendien ieder jaar nog fors toe. En dat is te zien. Met oude en nieuwe satellietbeelden laten we zien hoe de blokkendoos Brabant verovert.