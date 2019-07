Daan (12) is gek van het Bloemencorso in Valkenswaard: 'Liever lassen dan op vakantie'

Terwijl de meeste kinderen lekker vakantie vieren, is de 12-jarige Daan Sleegers uit Valkenswaard drie keer per week druk in de weer om een corsowagen te bouwen. Hij is donderdagavond druk aan het lassen bij de corsotent van buurtschap Graafschap. Een corsowagen bouwen vindt hij veel leuker dan op vakantie gaan.

Daan was altijd al gek van het bloemencorso, zegt zijn vader: "Als klein jongetje wilde hij al het liefst alle corsotenten af en meehelpen bij de wagenbouwers." Ook met carnaval is Daan actief als jonge wagenbouwer. Want hoewel hij nog jong is, kan hij al goed lassen en weet hij van aanpakken.

'Je bouwt samen iets op'

"Dit is leuk om te doen en beter dan heel de dag achter een scherm zitten", zegt Daan. Waar veel van zijn leeftijdsgenoten inderdaad liever achter de computer of op de smartphone zitten, werkt Daan graag met zijn handen. Hij wil later ook lasser worden. "Bovendien is het heel gezellig bij de corsotent, je ontmoet mensen die je niet kent en bouwt samen iets op", vertelt Daan.

Over belangstelling van jongeren heeft het bloemencorso Valkenswaard niet te klagen. Er rijden dit jaar maar liefst tien jeugdwagens mee. En er doet ieder jaar alleen maar meer jeugd mee aan het corso, zegt Daan. Veel mensen worden wat zenuwachtig als de einddatum (8 september) in zicht komt. Maar van die zogenaamde 'corsokoorts' heeft de nuchtere Daan geen last.

Oude Peugeot

Het frame van de wagen die Daan met anderen bouwt heeft hij van de buurman gekregen. Het is het onderstel van een oude Peugeot 206. Nog krap twee maanden te gaan en dan is de wagen klaar. Tot die tijd moet er nog heel wat gelast en geplakt worden.