Overname FC Den Bosch door Jordania definitief van de baan

Naar de mening van de beroepscommissie is de herkomst van de financiële middelen onvoldoende aangetoond. De beroepscommissie vreest daarom dat er risico's zijn wat integriteit betreft.

Jan-Hein Schouten, voorzitter Raad van Commissarissen van FC Den Bosch: “De opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is, is voelbaar, maar de teleurstelling over de beslissing overheerst. Het proces hield de laatste maanden iedereen gegijzeld. Door het uitblijven van een beslissing over het verkooptraject en het schimmenspel dat volgde met onderzoek na onderzoek, zijn club en supporters in een vacuüm terecht gekomen. Het was een hele moeilijke periode.”

Na een eerdere afwijzing door de Licentiecommissie eind maart, is FC Den Bosch in samenspraak met- en op verzoek van Kakhi Jordania in beroep gegaan. De club was ook de enige partij die dit volgens het Licentiereglement betaald voetbal van de KNVB kon doen.

Hoewel is vastgesteld dat er procedurele fouten zijn gemaakt, wat ruimte leek te bieden voor een ja-scenario, is de eindbeslissing van de KNVB donderdagavond toch negatief uitgevallen.

Irritatie

Schouten: “Naast teleurstelling overheerst ook een gevoel van irritatie dat het proces zo lang heeft moeten duren. Hierdoor hebben we als club nagenoeg stil gestaan, met liquiditeitsproblemen tot gevolg. We hebben van de licentiecommissie tot 26 augustus uitstel gekregen om de begroting voor het seizoen 2019-2020 alsnog sluitend te krijgen.”