Besluit overname FC Den Bosch uitgesteld: KNVB schakelt twee externe deskundigen in

Het duurt nog zeker drie weken voordat duidelijk wordt of Kakhi Jordania FC Den Bosch mag overnemen. De beroepscommissie van de KNVB kwam zaterdag met een zogenoemd tussenvonnis waaruit blijkt dat nog geen besluit is genomen over de overname door de Georgische zakenman. Twee externe deskundigen gaan nu namens de KNVB naar de overname kijken.

De beroepscommissie van de KNVB heeft geoordeeld dat de maatstaf die de licentiecommissie heeft gehanteerd 'te zwaar' was. De twee deskundigen krijgen drie weken de tijd om naar de overname te kijken.

'Vertrouwen in een goede afloop'

Rob Kleijzen laat namens de raad van commissarissen van FC Den Bosch weten goede hoop te hebben. "We hebben een positief gevoel overgehouden aan de overwegingen van de beroepscommissie. Hoewel dit nog geen garanties geeft ten aanzien van de bevindingen van de deskundigen, hebben we vertrouwen in een goede afloop."

Op 29 maart wees de licentiecommissie de geplande overname af. Tegen die beslissing ging FC Den Bosch in beroep. Dat beroep diende op 7 mei met de uitspraak dat de beslissing binnen vier weken zou volgen. Daar komt nu dus minimaal een week bij.

