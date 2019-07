Overname FC Den Bosch door zakenman Kakhi Jordania definitief van de baan

Kakhi Jordania krijgt van de KNVB geen toestemming om FC Den Bosch te kopen. De Georgische zakenman kreeg dat donderdagavond te horen van de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

Naar de mening van de beroepscommissie is onvoldoende aangetoond waar het geld vandaan komt. De beroepscommissie vreest daarom dat er risico's zijn wat integriteit betreft.

Jan-Hein Schouten, voorzitter Raad van Commissarissen van FC Den Bosch: “We zijn blij dat er duidelijkheid is, maar de teleurstelling overheerst. Het proces hield de laatste maanden iedereen gegijzeld. Het uitblijven van een beslissing en het schimmenspel dat volgde met onderzoek na onderzoek, zorgde voor een heel moeilijke periode.”

Na een eerdere afwijzing door de Licentiecommissie eind maart, is FC Den Bosch mede op verzoek van Kakhi Jordania in beroep gegaan. De club was ook de enige partij die dit volgens het Licentiereglement betaald voetbal van de KNVB kon doen.

Hoewel is vastgesteld dat er procedurefouten zijn gemaakt is de eindbeslissing van de KNVB donderdagavond toch negatief uitgevallen.

Irritatie

Schouten: “We zijn teleurgesteld en balen dat het zo lang heeft moeten duren. Hierdoor hebben we als club nagenoeg stilgestaan, waardoor ook financiële problemen ontstonden. We hebben van de licentiecommissie tot 26 augustus uitstel gekregen om de begroting voor het seizoen 2019-2020 alsnog sluitend te krijgen.”