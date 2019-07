Forse buien met onweer op komst, Tilburgse kermis en Dominator bereiden zich voor

Dat advies geldt dus ook wanneer je zaterdag hardcorefestival Dominator in Eersel bezoekt. De organisatie waarschuwt op de website van het festival al voor 'wisselvallig weer'. "Verwacht zon, maar ook wat regendruppels. Zorg dat je op beide weersomstandigheden voorbereid bent", meldt de organisatie. "En houd onze informatieschermen overdag goed in de gaten. Belangrijke updates over het aanstaande weer worden op deze schermen weergegeven."

'Dedicated fans'

Woordvoerder Nikita van Seggelen van Dominator geeft aan dat er op het festival een eigen weerman aanwezig is. "Hij houdt ons op de hoogte zodat we bezoekers steeds zo goed mogelijk kunnen informeren." Het festival in Eersel is uitverkocht. Er worden 50.000 bezoekers verwacht.

"We hebben heel fanatieke fans", stelt Van Seggelen. Ze verwacht dan ook niet dat bezoekers zaterdag thuis zullen blijven vanwege de weersverwachting. "Daarbij zijn 5 van de 7 areas van Dominator overdekt."

Houden het weer 'nauwgezet in de gaten'

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat de organisatie van de kermis het weer 'uiteraard nauwgezet in de gaten houdt'. Dit met eigen weermannen. "En indien nodig worden er maatregelen genomen. Veiligheid staat voorop", zegt ze.

Welke maatregelen eventueel worden genomen in het geval van onweersbuien zaterdag, kan ze nog niet zeggen. "Daar loop ik nu liever nog niet op vooruit", zegt ze. Later vrijdag vindt onder andere daarover overleg plaats.

Niet heel de dag buien

Het gaat volgens de weervrouw van MeteoGroup zaterdag dus om pittige buien met veel neerslag, lokaal hagel en dus onweer. Dit volgens haar zeker niet heel de dag. Maar in het begin van de ochtend krijgen we er al mee te maken. En in de loop van de dag trekken de buien dan naar het oosten van de provincie.

Weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup over het weer van zaterdag

Wanneer en waar precies de buien vallen, is volgens de weervrouw echter nu nog 'heel moeilijk, zo niet onmogelijk te zeggen'. Vandaar het advies de neerslagradar te checken wanneer je zaterdag op pad gaat.

De temperatuur is zaterdag met zo'n 23 à 24 graden volgens haar overigens 'best goed'. Na een bui kan het echter wel 'broeierig' aanvoelen door de hoge luchtvochtigheid.

Zondag: lekker en droog

Zondag zitten we achter de buienzone en dat betekent dat we een lekkere, droge dag tegemoet kunnen zien. "Zon en wolken in een vriendelijke afwisseling. En zo'n 23 tot 25 graden", zegt Spannenburg.

Daarna gaan we volgens haar richting een hittegolf met vanaf maandag al behoorlijk wat zon, maar zeker dinsdag en woensdag voluit zonnig met temperaturen dik boven de dertig graden. "Hoogzomer in Brabant."

LEES OOK: Volgende week kans op hittegolf: 'Misschien plaatselijk wel 35 graden'