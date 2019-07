Gif in matrassen: Beter Bed wil zoveel mogelijk winkels van Matratzen Concord verkopen

Beter Bed duikt in de rode cijfers

UDEN -

Beter Bed wil voor het eind van dit jaar zoveel mogelijk vestigingen van Matratzen Concord verkopen. De Duitse winkelketen, onderdeel van Beter Bed, kwam in de problemen door een gifschandaal. Verschillende partijen hebben al interesse getoond in die winkels, laat de Udense beddenverkoper weten in een kwartaalupdate.