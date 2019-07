Wandelaars Vierdaagse hebben hun kruisje binnen

Eerder op de dag liepen de vierdaagsewandelaars over Brabantse bodem. In Cuijk gingen de lopers via een speciale pontonbrug over de Maas terug richting Nijmegen voor de intocht op de Via Gladiola. Het dorp leek volledig uitgelopen om de wandelaars toe te juichen. Vanaf Cuijk was het 14,5 kilometer naar de finish, de Via Gladiola.

De allersnelste deelnemer van de 103e Vierdaagse kwam vrijdagmorgen over de eindstreep in Nijmegen. Het ging om de Brabander Paul Jansen (46) uit Rosmalen. Hij kwam al vaker als tweede over de finish, maar nog nooit als eerste.

De Nijmeegse Vierdaagse was voor iedereen een zware opgave. Joke uit Lage Mierde heeft dan ook nog eens haar lengte niet mee. Met haar 1.46 meter was ze een van de kleinste deelnemers aan het wandelevenement. Presentator Harm Edens haalde haar uit de stoet om haar grote daden te eren. Joke zelf bleef nuchter: “Ik zet gewoon heel veel kleine pasjes.”

Ook Jan uit Den Bosch viel op. Hij droeg een spandoek met zich mee met de tekst ‘Pas 50 keer’. Zijn kleinkinderen hadden het speciaal voor hun opa gemaakt. Blijkbaar vonden zij dat hij nog wel een paar edities mee kan want vijftig keer… dat is bijna niks.