Paul komt als eerste wandelaar over de finish van de Vierdaagse (en dan hield hij zich nog in)

"Ook vandaag ging het nog erg lekker", zei Paul, die na de afgelopen vier dagen wel tweehonderd kilometer in de benen heeft zitten, tegen Omroep Gelderland. Iedere dag liep hij vijftig kilometer.

Om vier uur klonk het startschot voor de wandelaars die begonnen aan hun laatste vijftig kilometer. Paul liep een stuk sneller dan de andere wandelaars, waardoor hij bijna het hele parcours in zijn eentje heeft gelopen. Maar dat vindt de wandelaar uit Rosmalen niet erg: "Eigenlijk is het heel leuk om alleen te lopen. Je hebt alle ruimte en de mensen langs de kant klappen allemaal voor jou."

In totaal proberen vrijdag 41.580 lopers de feestelijke intocht in Nijmegen te halen. Ronald van Dort, een Afghanistan-veteraan in een rolstoel, kwam rond kwart voor negen als eerste deelnemer binnen. Hij werd direct gevolgd door Paul:

10 jaar Vierdaagse

Voor Paul is het dubbel feest: hij mag krijgt dit jaar namelijk zijn tiende Vierdaagsekruisje. Hij moet wel nog even wachten, want de kruisjes kunnen pas om twaalf uur 's middags worden opgehaald.

Het was niet verwonderlijk dat Paul de snelste was. Vorige maand deed hij nog mee met het Nederlands kampioenschap snelwandelen. Dat betekent dat hij zich tijdens de vierdaagse moest inhouden. Hardlopen of snelwandelen is namelijk verboden tijdens de vier wandeldagen.