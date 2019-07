Wandelaars Vierdaagse lopen door Cuijk [VIDEO]

CUIJK -

De Vierdaagsewandelaars lopen vandaag over Brabantse bodem. Het is de vierde en laatste dag van de zware wandeltocht, waarbij wandelaars dertig tot vijftig kilometer per dag lopen. In Cuijk gaan de lopers via een speciale pontonbrug over de Maas terug richting Nijmegen voor de intocht op de Via Gladiola. Het dorp lijkt volledig uitgelopen om de wandelaars toe te juichen.