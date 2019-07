Wandelaars Vierdaagse worden ingehaald in Nijmegen [VIDEO]

Eerder op de dag liepen de vierdaagsewandelaars over Brabantse bodem. In Cuijk gingen de lopers via een speciale pontonbrug over de Maas terug richting Nijmegen voor de intocht op de Via Gladiola.

Het dorp leek volledig uitgelopen om de wandelaars toe te juichen. Vanaf Cuijk was het 14,5 kilometer naar de finish, de Via Gladiola.

De allersnelste deelnemer van de 103e Vierdaagse kwam vrijdagmorgen over de eindstreep in Nijmegen. Het ging om de Brabander Paul Jansen (46) uit Rosmalen. Hij kwam al vaker als tweede over de finish, maar nog nooit als eerste.

Omroep Gelderland zendt livebeelden van de finish bij de Via Gladiola uit. Bekijk hieronder de beelden.