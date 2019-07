Jordania wil geïnvesteerde geld in FC Den Bosch terug en wil beslag leggen op goederen van de club

Zakenman Kakhi Jordania eist bij de rechtbank in Den Bosch beslag op goederen van FC Den Bosch. Hij wil op die manier zijn geïnvesteerde geld in de voetbalclub terug. Woensdag staan de zakenman en FC Den Bosch tegenover elkaar in de rechtbank.

De Georgische zakenman kreeg donderdag van de KNVB te horen dat hij FC Den Bosch niet mag kopen. Hij wilde 99,9 procent van de aandelen kopen om de club uit de financiële problemen te halen. De KNVB zette daar een streep door omdat de herkomst van het geld niet duidelijk genoeg was.

Een dag later laat Jordania weten dat hij beslag wil leggen op de goederen van FC Den Bosch. Woensdag wordt hij in de rechtbank in Den Bosch verhoord.

"We vinden het jammer dat hij deze weg heeft gekozen", zegt een woordvoerder van FC Den Bosch. "We werden verrast door de dagvaarding. We hadden dit veel liever in goed overleg afgehandeld. Hij claimde tot voor kort dat hij het beste met de club voor had. Jordania denkt daar nu kennelijk anders over. We zullen ons woensdag netjes bij de rechtbank melden en dan gaan we ook inhoudelijk op de zaak in."

Financiële problemen

FC Den Bosch heeft al langere tijd financiële problemen. De club heeft van de licentiecommissie van de KNVB nu uitstel gekregen tot 26 augustus om de begroting van 3,8 miljoen euro voor het komende voetbalseizoen rond te maken. "Er wordt hard gewerkt om de begroting sluitend te maken", aldus de woordvoerder van FC Den Bosch. "De gang naar de rechter maakt het er zeker niet makkelijker op."