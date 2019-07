Auto over de kop, vluchtende bestuurder in de kraag gevat

Een van de auto's ging over de kop bij het ongeval in Gilze

GILZE -

Vlakbij Gilze zijn aan het begin van vrijdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens vloog door de klap over de kop en belandde ondersteboven in de middenberm. De chauffeur van deze auto sloeg daarna op de vlucht maar werd later door agenten in de kraag gevat.