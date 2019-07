'Sommige mensen weten niet hoe motorkap open moet', vakantiegangers laten auto en caravan checken

De Vakantiecheck op Hazeldonk is een jaarlijkse traditie. Ieder jaar komen de komen de controleurs dezelfde problemen tegen. "We hebben al een paar fors overbeladen caravans gehad", vertelt Harm Zeven van de ANWB halverwege de ochtend. "Driehonderd kilo te zwaar, dat is echt veel te veel. Verder zien we dat breekkabeltjes van de losbreekinstallatie vaak slecht bevestigd zijn."

Hoe moet de motorkap open?

Als je meer dan duizend kilometer naar je vakantie-adres gaat rijden, is het wel handig om even je oliepeil en de bandenspanning te checken, maar lang niet iedereen doet dat. "Er komen hier mensen die niet eens weten hoe de motorkap open moet", zegt een ANWB-controleur.

De rij op de parkeerplaats van Hazeldonk is de hele ochtend lang. Het zijn gezinnen die met caravan op weg naar Frankrijk zijn. Maar ook automobilisten die binnenkort op vakantie gaan en alvast even willen checken of hun auto nog oké is.

De Vakantiecheck draait namelijk niet alleen om caravans. Er wordt ook onder de motorkap van auto's gekeken, kapotte lampjes worden vervangen, de bandenspanning wordt gecheckt en eventuele sterretjes in de ruit worden gerepareerd.

Moeten al die spullen mee?

Ga je binnenkort met de caravan op vakantie? Dan heeft caravanexpert Harm Zeven van de ANWB nog een tip. "We zien veel mensen die te zwaar beladen vertrekken. Dus vraag je af of je al die spullen wel echt nodig hebt. Fietsen kan je bijvoorbeeld ook huren in het buitenland, dus moeten die wel allemaal mee? De honderden kilo's bagage die nu meegaan... Als je met het vliegtuig op vakantie gaat neem je die ook niet mee. Dus probeer het een beetje in bedwang te houden."