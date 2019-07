Protest tegen nazi-kunst in Design Museum Den Bosch: 'Geen nazi-propaganda in museum'

De antifascisten in de Casinotuin in Den Bosch. (Foto: René van Hoof)

Zo'n twintig antifascisten hebben zaterdagmiddag in Den Bosch geprotesteerd tegen de geplande tentoonstelling 'Design van het Derde Rijk', een expositie over nazi-kunst in het Design Museum Den Bosch. Volgens de antifascisten hoort nazi-propaganda niet thuis in een museum.

Arthur Graaff van de Bond van Antifascisten, waar ook oud-verzetsstrijders in zitten, gaf zaterdagmiddag een rondleiding langs historische plekken in Den Bosch die verband houden met de Tweede Wereldoorlog en de bezetting. Zo werd bijvoorbeeld boekhandel Heinen bezocht waar in de oorlog een agent door het verzet is doodgeschoten.

Ook bekijken mensen struikelstenen van met name oorlogsslachtoffers. Struikelstenen zijn herinneringstekens, gouden vierkante steentjes waar je in figuurlijke zin over 'struikelt'.

Neo-nazi's

Graaff is bang dat de tentoonstelling neo-nazi's gaat trekken: "Het museum zegt wel dat ze die niet binnen wil hebben, maar die mensen zien er vaak net zo uit als jij en ik, ze hebben geen hakenkruis op hun voorhoofd, je kunt ze niet herkennen." Ook is Graaff bang dat nazi-kunst door het museum verheerlijkt wordt en niet in verband wordt gebracht met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog: "Wie nazi-kunst als bijzonder presenteert, draagt bij aan de popularisatie van het fascisme."

Volgens Graaff is een dialoog hierover met het museum tot nu toe niet mogelijk. Tot zijn verbijstering ligt het museum tegenover tegenover Muziekcentrum De Toonzaal, een vroegere synagoge waar met plaquettes Joodse slachtoffers van de nazi's worden herdacht. Hij noemt dit respectloos. Het museum laat in een reactie weten wel degelijk een verband te leggen tussen nazi-kunst en de terreur en de Holocaust.

'Design van het Derde Rijk'

De expositie 'Design van het Derde Rijk' is te zien van 8 september tot en met 19 januari in het Design Museum Den Bosch.

