Jordania haalt uit naar bestuur FC Den Bosch: 'Ik wil voorkomen dat de club wordt vernietigd'

Kakhi Jordania heeft hard uitgehaald naar de directie van FC Den Bosch. In een officiële verklaring laat de Georgiër weten dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan naar de rechter te stappen. "Wij denken dat het de enige mogelijkheid is om het management wakker te schudden en te voorkomen dat de club wordt vernietigd."

Donderdag besloot de KNVB dat Jordania FC Den Bosch definitief niet mag overnemen. Volgens de beroepscommissie kan hij onvoldoende aantonen waar zijn financiële middelen vandaan komen.

'Gesprek met de club'

In de verklaring van Jordania en zijn management staat te lezen dat hij erg teleurgesteld is over het besluit, maar voor altijd een fan blijft van FC Den Bosch. Met de rechtszaak die de zakenman heeft aangespannen tegen FC Den Bosch hoopt hij een gesprek met de club af te dwingen.

Jordania vindt het verder onbegrijpelijk dat de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch de beslissing van de KNVB niet aanvecht. 'Het lijkt erop dat Kakhi de enige is die iets geeft om het lot van deze geweldige club.'

'Geld terug'

Ook is in de verklaring te lezen dat Jordania naar eigen zeggen meer geld aan FC Den Bosch heeft gegeven dan nodig was voor de overeenkomst. Dat extra geld zou zijn gebruikt door het management van de club en via een rechtszaak wil hij dit geïnvesteerde geld (gedeeltelijk) terugkrijgen.

Deze rechtszaak dient woensdag. Al voor de uitspraak van de KNVB was deze rechtszaak aangespannen.

'Gaan wij niet in de media uitvechten'

Woordvoerder Esther Bal van FC Den Bosch laat zaterdag aan Omroep Brabant weten niet op de verklaring in te willen gaan. "Wij gaan dit niet in de media uitvechten. Aan dat spelletje doen wij niet mee."