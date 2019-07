Kan Steven Kruijswijk de Tour de France winnen? Stef Clement en Marianne Vos geven het antwoord

Steven Kruijswijk blijft indruk maken tijdens de Tour de France. Tijdens de loodzware bergrit naar de Tourmalet eindigde de renner uit Nuenen zaterdag als derde. Geraint Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar, kon niet volgen en zo verkleinde Kruijswijk zijn achterstand op de Welshman - die tweede staat in het algemeen klassement - tot slechts twaalf seconden. Is het reëel te dromen van de gele trui? Wij vroegen het twee kenners.

De veertiende etappe van de Tour werd zaterdag gewonnen door de Fransman Thibaut Pinot. Zijn landgenoot Julian Alaphilippe legde beslag op de tweede plaats en versterkte daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement. Kruijswijk eindigde vlak achter Alaphilippe en versterkte daarmee zijn derde plaats.

In het algemeen klassement staat de Nuenenaar twee minuten en veertien seconden achter op Alaphilippe. Dat is aanzienlijk, maar de Franse geletruidrager is geen erkende klassementsrenner. In tegenstelling tot Kruijswijk, die eerder al eens als vierde eindigde in de Giro d'Italia en de Ronde van Spanje. Alaphilippe wordt meer gezien als een zogenoemde puncheur, iemand die goed is in korte, steile klimmetjes. Maar ook hij verrast deze Tour vriend en vijand.

'Steven is heel stabiel'

De renners wacht deze zondag weer een zware bergetappe. Nu van Limoux naar Foix Prat d'Albis, met drie bergen van de eerste categorie en - net als zaterdag - een aankomst bergop. Tijdens de slotweek krijgen de renners ook nog de Alpenreuzen voor de kiezen.

"Normaal is Steven heel stabiel, dat mag hem vertrouwen geven voor de derde week", meent Marianne Vos, die zelf vrijdag op indrukwekkende wijze La Course - de eendaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France - won. "Daarbij heeft hij een sterk team dat hem lang kan ondersteunen, ook bergop."

Ex-wielrenner Stef Clement uit Breda denkt dat de etappe van deze zondag voor Steven de meest lastige is van deze hele Tour de France. "Want dit is een parcours met een paar heel steile stukken. Steven houdt van meer regelmatige klimmen. De Alpen liggen hem in principe beter, omdat die klimmen gelijkmatiger zijn."

'Probeer Thomas de vernieling in te rijden'

"Als de verhoudingen zijn zoals ze zaterdag waren, moet Steven daar deze zondag weer gebruik van maken", adviseert Clement. "Dan moet je misschien maar eens aanhaken bij de combine die Thibaud Pinot en Alaphilippe zaterdag sloten, want die Fransen gaan elkaar helpen. Pinot hoopt nog op een podiumplaats in Parijs en Alaphilippe aast op het geel. Samen met hen was Steven zaterdag oppermachtig."

Clement vervolgt: "Probeer zo eerst maar eens Geraint Thomas de vernieling in te rijden en kijk in hoeverre die Egan Bernal meekan. Dan ben je op een gegeven moment nog maar met een heel klein groepje over. Als er daarvan volgende week nog eentje past... Het kán voor Steven, hij kan de Tour winnen. Maar dan moet er wel iemand door het ijs zakken."

Vos vraagt zich hardop af of Alaphilippe zal kunnen standhouden. "Hij lijkt vooralsnog erg sterk en staat meer dan twee minuten voor. Maar anders is Steven de belangrijkste kandidaat voor het geel in mijn ogen. Een aanval lijkt ook mij het meest kansrijk in een langere etappe met repeterende cols, omdat daar de kracht van Steven ligt. Dan kan de sterkte van het blok met Laurens de Plus en George Bennett worden benut. Als Alaphilippe dan geïsoleerd komt te zitten, kan het zijn dat de veer een keer breekt."

Verbazing

De prestaties van Kruijswijk tijdens deze Tour verrassen Clement overigens niet. "Hij is al jaren een hele constante factor, werd vorig jaar vijfde en hij verbetert zich nog steeds", benadrukt de Bredanaar.

"Wat me wel verbaast, is hoe de verhoudingen tijdens deze Tour liggen. Stevens ploeg was zaterdag de sterkste bergop. Dat zegt iets over de kracht van Jumbo-Visma, maar ook over de afgenomen overmacht van team Ineos. Het verbaast me niet dat Geraint Thomas zaterdag door het ijs zakte - die heeft in de winter veel te slap getraind, daarmee onderschat je je concurrenten die vanaf november wel bloedserieus naar de Tour toe werkten - maar wel dat mannen als Wout Poels, Gianni Moscon en Michal Kwiatkowski voor dat moment al uit beeld waren. Dat Ineos geen overtal had op dat moment."

Oppassen voor Bernal

Toch waarschuwt Clement nog voor een mogelijke revival van Ineos-renner Egan Bernal. De Colombiaan bezet na zaterdag de vierde plaats in het algemeen klassement. "Die is dit jaar de beste bergop. Daar ben je nog niet zomaar vanaf. Als Bernal - die nu Ineos-kopman Thomas moest bijstaan - dan wel de vrijheid krijgt, gaat die het nog een keer proberen in de Alpen..."

LEES OOK: 'Steven Kruijswijk gaat nog een grote ronde winnen', Rini Wagtmans vol lof over prestaties in Vuelta