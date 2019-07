Bestuurder bestelbusje overleden na ongeluk in Budel

BUDEL -

De bestuurder van een bestelbusje is zondagavond overleden na een ongeluk in Budel. Het ongeluk vond zondagochtend plaats op de Schoordijk in Budel waar twee wagens tegen elkaar botsten. Beide bestuurders zijn hierbij uit hun voertuig geslingerd, meldde één van de hulpverleners. De slachtoffers zaten als enigen in hun wagen: een cabrio en een bestelbusje.