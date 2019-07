Bestuurders uit wagens geslingerd bij ongeluk in Budel

Op de Schoordijk in Budel zijn zondagmorgen twee wagens tegen elkaar gebotst. Beide bestuurders zijn hierbij uit hun voertuig geslingerd, meldt één van de hulpverleners. De slachtoffers zaten als enigen in hun wagen: een cabrio en een bestelbusje.

De chauffeur van de bestelwagen is zwaargewond naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De andere bestuurder is vervoerd naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Het is niet bekend waar de slachtoffers vandaan komen. Het ongeluk in Budel gebeurde tegen elf uur zondagmorgen.