Is dit de mooiste prullenbak van Brabant?

In de bijzondere ‘prullenbak’ zitten gaten voor blik, papier, glas en voor de plastic soep. Volgens de gemeente Altena wordt het een feest om je afval daarin weg te gooien.

Op het populaire strand van Woudrichem ligt na een dagje mooi weer heel veel afval en zwerfvuil. Een doorn in het oog van onder meer Jos Korthout, die zich al jarenlang inzet om het strandje zo schoon mogelijk te houden. Bijna dagelijks is hij met andere vrijwilligers op pad om zwerfafval op het strand te verzamelen en op te ruimen. “De groep verzamelt het vele aanwezige afval op het strand en in de omgeving van de camping en de Historische Haven”, aldus de gemeente Altena.

Opruimen wordt leuk

In de strijd tegen het afval krijgen ‘de stille rapers’ nu steun van de gemeente Altena in de vorm van ‘de mooiste prullenbak van héél Brabant’. Wethouder Roland van Vugt zal vrijdag het uniek ogende afvalstation op het strand officieel in gebruik nemen.

“Met dit fraaie afvalstation wil gemeente Altena bevorderen dat iedereen deze zomer van een schoon strand kan genieten. Op een speelse manier vragen we aandacht voor het scheiden van afval, hergebruik en meer bewustwording.”

Het Caribisch aandoende afvalstation is een ontwerp van Gabriël Gort uit Oudendijk. “Het is ‘Made in Altena’, dus extra bijzonder”, aldus CDA-wethouder Van Vugt.