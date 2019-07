Wegwerkers A50 wapenen zich tegen historische hitte: koelvesten, water en extra pauzes

Koelvesten, extra water en extra pauzes Op deze manier wapenen wegwerkers die bezig zijn met het vervangen van het asfalt op de A50 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven, bij Oss, zich zo goed mogelijk tegen de hitte. De komende dagen, met name woensdag en donderdag, worden enorm hoge temperaturen verwacht. Maar het verschuiven van onder meer de asfalteringswerkzaamheden is geen optie.

"Donderdagochtend om zes uur moet de weg weer open zijn. We hebben geen keuze. De werkzaamheden moeten doorgaan", legt een woordvoerder namens Rijkswaterstaat uit. Sinds vrijdag werken dagelijks zo'n tweehonderd man aan het groot onderhoud van de snelweg richting Nijmegen. Zodat deze dus donderdag weer open kan.

'Extra respect'

'Extra respect' verdienen de mannen en vrouwen die aan de weg werken volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat zeker. Vierentwintig uur per dag zijn ze in ploegen van zo'n zestig man per keer aan de slag. En dat dus ook dinsdag en woensdag wanneer de temperaturen naar verwachting zullen oplopen tot historische waarden.

Op de kwaliteit van het asfalt hebben de hoge temperaturen die worden verwacht volgens de woordvoerder overigens geen effect.

Omleiding

Tot donderdagochtend zes uur moeten weggebruikers rekening houden met verkeershinder als gevolg van de werkzaamheden. Verkeer over de A50 richting Nijmegen wordt omgeleid via de A2 en A59.