Balkonraam springt spontaan kapot en glas valt op de stoep, al zevende keer in vier jaar tijd

Op de Sint Elisabethstraat in Vught is zondagavond een balkonraam spontaan kapot gesprongen en naar beneden gevallen. Het is al de zevende keer in vier jaar tijd dat dit gebeurt bij de Vlasmeerflat. De glasscherven belandden op de stoep. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in bij de bewoners.

"Van de vier appartementen in dit blok is er al bij drie het balkonraam uit gesprongen", vertelt bewoonster Karin Martens. Ze zat zondag met haar vriend op de bank toen ze ineens een harde knal hoorde, dat bleek het raam te zijn dat kapot sprong.

Al snel volgde een tweede klap. Dat bleek een deel van het balkonraam van haar vriend, die naast haar woont. Ook zijn raam sprong kapot en viel naar beneden. "Door de warmte vermoeden ze, maar dat gaat verhuurder Woonwijze nu onderzoeken", zegt Martens.

Onderzoek

"In de afgelopen vier jaar, zijn bij zeven balkons de ramen gesprongen en daarom stellen we nu een onafhankelijk onderzoek in", laat Astrid Potters van verhuurder Woonwijze weten. Niet alleen in het blok van mevrouw Martens, maar ook elders in het complex van 32 appartementen sprongen de ramen spontaan kapot.

De woordvoerster van Woonwijze zegt te begrijpen dat de bewoners erg geschrokken zijn van de ramen die spontaan springen. "We blijven daarom goed met ze in contact, want we weten echt niet hoe het komt. Het kan door het openen en sluiten komen, maar zou ook een constructiefout kunnen zijn."

Levensgevaarlijk

"Levensgevaarlijk! We hebben nu drie keer geluk gehad omdat er niemand gewond is geraakt, maar je moet er niet aan denken dat iemand geraakt wordt door dat vallende glas. Dan staat hier echt een ambulance voor de deur", zegt bewoonster Karin Martens.

Woonwijze wil de situatie niet bagatelliseren, maar zegt dat het veiligheidsglas is en daarom niet voor levensgevaarlijke situaties zorgt. "Het is natuurlijk heel vervelend dat het glas spontaan breekt, maar veiligheidsglas breekt in allemaal kleine brokjes die niet zo scherp zijn", zegt Potters.

Weglaten

Wat Martens betreft hoeft het balkonraam niet meer teruggeplaatst worden door de verhuurder. "Nee, ik vind het prima zo, dan kan het ook niet meer eruit vallen en zo tocht het ook een beetje door."

Het waren juist de bewoners die bij de renovatie van de Vlasmeerflat in 2003 aangaven ramen rond het balkon te willen. "We hebben toen bewust voor veiligheidsglas gekozen. Dat is veiliger, maar breekt ook sneller", laat Potters weten. Wanneer het onderzoek is afgerond kon ze nog niet zeggen.