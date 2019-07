'FC Basel is zeker een moeilijke tegenstander', een blik op PSV's Champions League-opponent

Waar PSV een wisselvallige voorbereiding kende, kan FC Basel juist veel vertrouwen putten uit de oefencampagne. De Zwitserse formatie van Marcel Koller scoorde erop los in vijf oefenduels met onder meer VfB Stuttgart en Nürnberg als tegenstanders. In totaal wist Basel negentien keer het net te vinden. Vier wedstrijden werden gewonnen. Alleen tegen Stuttgart –de laatste test voor de start van de competitie- werd verloren (2-3).

Onrust op bestuurlijk vlak

Aan die voorbereiding zou je niet kunnen afleiden dat het ontzettend rommelde in Basel op bestuurlijk vlak. Een maand geleden kwamen er verhalen in de media dat de trainer het veld moest ruimen, maar uiteindelijk is niet Koller, maar de technisch directeur die moest vertrekken.

"Natuurlijk is FC Basel een moeilijke tegenstander", zegt PSV-trainer Mark van Bommel tijdens het perspraatje vooraf. "Ik heb afgelopen seizoen niet veel van FC Basel gezien, maar natuurlijk hebben we ze nu goed bekeken en zijn we goed voorbereid." Van Bommel kan bij PSV beschikken over een vrijwel fitte selectie. Alleen Lars Unnerstall, Yanick van Osch en Ryan Thomas zijn er niet bij. Hirving Lozano, die in de laatste wedstrijd geblesseerd uitviel, is wel van de partij.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Een speler om op te letten bij RotBlau is de 22-jarige Albian Ajeti. De spits komt uit de jeugdopleiding van FC Basel en scoorde afgelopen seizoen dertien keer en was afgelopen weekend tijdens de eerste competitiewedstrijd met FC Sion (1-4 winst) ook al éénmaal trefzeker.

De directe concurrent voor Ajeti in de spits is Nederlander Ricky van Wolfswinkel, die afgelopen seizoen twaalf keer het net wist te vinden in de Zwitserse competitie.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

FC Basel probeert dit seizoen weer de dominantie in eigen land op te pakken en ook in Europa willen ze weer van zich laten horen. Een aantal jaar geleden was Basel nog een voorbeeld voor Nederlandse topclubs, aangezien de Zwitsers goede resultaten wisten neer te zetten in de Champions League. Maar vorig seizoen eindigde FC Basel voor een tweede jaar op rij op een tweede plaats in de Zwitserse Super League en bereikte het zelfs niet eens de groepsfase van een Europees clubtoernooi. Nu willen de Zwitsers dat wél bereiken. PSV zal dus naar alle waarschijnlijkheid een fel en gedreven FC Basel ontvangen in eigen huis.

PSV speelt dinsdagavond om 20.00 uur in het Philips Stadion tegen FC Basel. De wedstrijd is te volgen via het liveblog van Omroep Brabant.