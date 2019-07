Huub is woest dat gemeente 'onterecht' zijn dieren uit huis haalde: 'Mijn naam is kapotgemaakt'

Twaalf huisdieren zijn donderdag uit een huis in Sambeek gehaald en naar de dierenopvang gebracht. Volgens de gemeente Boxmeer, waar Sambeek onder valt, zouden de dieren overlast veroorzaken en dreigden ze aan hun lot te worden overgelaten. Maar al snel bleek daar volgens eigenaar Huub Schoenmaker niks van te kloppen. Huub, die met zijn vrouw op vakantie was toen de dieren werden weggehaald, is woest. Hij eist nu excuses en een schadevergoeding van de gemeente.

Het begon vorige week donderdag nog met een onschuldige melding: een kat die in een schoorsteen was geklommen van een huis en gered moest worden door de brandweer. Maar nadat twee toegestroomde medewerkers van de gemeente hadden gehoord dat er mogelijk verwaarloosde dieren aanwezig waren, werd besloten om het huis binnen te gaan, zo laat Huub weten.

Op vakantie

Hij en zijn vrouw waren in Italië op vakantie toen het bericht van de gemeente binnenkwam. "Er werd gezegd dat alle dieren in beslag werden genomen vanwege verwaarlozing als we niet per direct naar huis zouden komen." En dus ging het stel geschrokken richting de camping waar ze verbleven om de spullen in te pakken en naar Nederland te rijden.

Het bericht van de gemeente verbaasde Huub: "We hadden iemand gevraagd om op de dieren te passen. Die moest een paar keer een paar uur weg naar het ziekenhuis, dat wisten we. Dan zou onze buurvrouw opletten. Zij had ook de sleutel."

"Ongeveer drie uur nadat we richting Nederland waren vertrokken, kregen we een bericht dat de dieren al in beslag waren genomen en naar de dierenopvang gebracht. We konden toen niet meer terug naar de camping, dus we zijn toch maar direct naar huis gereden."

Niks mis

De volgende ochtend kwam al snel de aap uit de mouw. Er was helemaal niks mis met de dieren. "Om halfnegen de volgende ochtend belde ik met de dierenopvang. Toen kreeg ik te horen dat het ongegrond was en dat de dieren wat haar betreft helemaal niet uit huis hadden gehoeven."

Huub is flink geschrokken van het voorval, maar vooral ook boos. "Ze hebben mijn papegaaien op een grove manier uit hun leefomgeving gehaald. Ook moesten wij terugkomen van vakantie, terwijl er niets aan de hand was."

Het is Huub nog altijd niet duidelijk waarom de gemeente nu precies heeft besloten om zijn huis binnen te gaan. "Je kunt de dieren van buitenaf helemaal niet zien. Hoe hebben zij dan kunnen vaststellen dat de dieren verwaarloosd waren?"

'Overlast door dierengeluiden'

De gemeente kwam in actie na een melding over het geluid van blaffende honden en krijsende papegaaien, zo meldt een woordvoerster. De dieren zijn weggehaald nadat de brandweer en de dierenambulance hadden gemeld dat ze bang waren dat de dieren onbeheerd en onverzorgd zouden worden achtergelaten.

De oppas was niet in staat de beesten de optimale aandacht te geven en toen er niet snel genoeg een familielid kon worden opgetrommeld, is na overleg met burgemeester Karel van Soest tot actie overgegaan, zo laat de gemeente weten.

Huub: "Als je kijkt wat er nou echt is gebeurd. De dieren zijn in beslag genomen, omdat er zogenaamd niemand thuis was. Dat betekent dus dat ze zo bij iedereen die even een dagje niet thuis is naar binnen kunnen lopen." Hij wil nu dat de burgemeester excuses aanbiedt voor wat er gebeurd is. "Ze hebben mijn naam kapotgemaakt. We zijn afgeschilderd als mensen die niks om dieren geven, terwijl de dieren bij mij voorop staan. We hebben bijna tien jaar lang gewerkt voor Pup In Nood."

Ook vindt hij dat hij recht heeft op een schadevergoeding: "We moesten zomaar onze vakantie afbreken. We hadden al meebetaald aan een barbecue in Italië waar we niet bij konden zijn. En er zijn allemaal vreemde mensen ongegrond in ons huis geweest."

De gemeente wil nog niet ingaan op de 'eisen' van de inwoner van Sambeek. "Laten we eerst het gesprek afwachten dat snel zal plaatsvinden met een aantal ambtenaren", zegt de woordvoerster. Voor een onderhoud met Van Soest, laat staan een schadevergoeding, ziet ze nog geen reden.

'Geen verwaarlozing'

Rens van Lieshout, directeur van Dierenambulance Brabant Noord-Oost, zegt goed te begrijpen dat Huub en zijn vrouw boos zijn. Een medewerker van de hulpdienst constateerde direct al dat er geen sprake was van verwaarlozing. "Wij hebben constant aangegeven dat de dieren het beste gewoon thuis konden worden gelaten. Uiteindelijk is toch besloten om de dieren uit huis te halen. Op welke gronden is ons niet bekend. Dat willen ook wij nog graag weten."