Lambert maakte een paradijsje voor ijsvogels tussen de fabrieken, nu is het officieel natuurgebied

De Groene Punt in het zuiden van Helmond ligt tussen twee kanalen, een drukke provinciale weg en een industrieterrein. Toch heeft het gebiedje unieke natuur. "Juist omdat hier twee kanalen liggen, doen de watervogels het erg goed", zegt Lambert. "En dan met name de ijsvogels."

Een echt paradijs voor vogelaars dus. Lambert is er vaak te vinden, gehuld in camouflagekleding en met een zelfgemaakte constructie waar zijn apparatuur op staat. Gewoon zelf in elkaar geknutseld met het onderstel van een kinderwagen, een statief en een heleboel plakband.

Limburg? Nee, Helmond!

In het gebied ligt zelfs een heuvelrug. Na een korte klimpartij waan je je even in Zuid-Limburg. "Dit is dus allemaal zand van het kanaal dat hier is uitgegraven, dertig jaar geleden", vertelt Lambert. "Veel hoeft er in het gebied niet meer te gebeuren, je kunt nu al komen genieten."

Toch heeft Lambert Cox wel een wensenlijstje voor het gebiedje. "Je wilt een natuurpunt waar mensen te gast zijn en waar flora en fauna de baas zijn." Nu rijden er nog auto's, maar Lambert hoopt dat De Groene Punt autovrij kan worden. Ook zou hij graag zandheuvels willen, waar oeverzwaluwen in kunnen nestelen, een zandhoop met waterpartij voor kinderen en hun ouders, een paar mooie bankjes en een kijkplek waar je rustig ijsvogeltjes kan spotten.

Een ijsvogeltje op de camera van Lambert Cox

Liefde voor ijsvogels

De passie van Lambert voor het gebiedje begon met de ontdekking van een nestje ijsvogels negen jaar geleden. "We zijn de ijsvogels live gaan uitzenden op onze website Natuurkanaal.nl. Drie weken later was er gemaaid door het waterschap en ik heb toen meteen actie ondernomen om de ijsvogels te redden."

Het broedsel kwam er goed vanaf en Lambert ontdekte hoe bijzonder De Groene Punt was. "Door die twee kanalen is vrijwel ongerepte natuur ontstaan. Deze natuur heeft zichzelf kunnen vormen. Ik zag er telkens weer iets nieuws."

Natuurgebiedje De Groene Punt in Helmond

Wildcrossers en jeeps

Maar het was in die tijd niet bepaald rustig in het natuurgebied. "Wildcrossers, jeeps, kamperen", somt Lambert op. "Gelukkig heeft de gemeenteraad het natuurgebied nu erkend en toen is er meteen actie ondernomen om de overlast tegen te gaan en de natuur te behouden en te versterken."

Lambert houdt het gebiedje nu scherp in de gaten. "Maar ik ben geen zelf uitgeroepen boswachter", lacht hij. "Ik probeer wel er alles aan te doen, om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. Ik hoop dat mensen erg genieten, maar ook dat ze alles weer schoon achterlaten. En de rust voor de dieren respecteren."