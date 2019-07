Verkrachter uit Asten-Heusden psychisch onderzocht, rechtszaak later dit jaar

ASTEN- HEUSDEN -

De 28-jarige man uit Asten-Heusen, die ervan wordt verdacht in april een 18-jarige vrouw bruut te hebben verkracht in zijn woonplaats, wordt psychisch onderzocht. Maandagmiddag stond hij voor het eerst voor de rechter. De man maakte een onverschillige indruk en kwam niet al te snugger over.