Sleegers hoopt op nieuw succesverhaal bij FC Eindhoven

Hij begon met voetballen bij HVV Helmond, werd daar opgepikt door RKC Waalwijk en belandde vervolgens in de jeugd van Feyenoord. In het seizoen 2014/15 werd Sleegers door Feyenoord verhuurd aan FC Eindhoven, waar hij destijds met de ploeg als tweede eindigde in de Eerste Divisie en met vijftien doelpunten en vijf assists werd verkozen tot grootste talent van het jaar.

In de zomer van 2015 tekende Sleegers een contract bij NEC. Na een moeizame start had de aanvaller in het seizoen 2016/17 een belangrijke rol in het kampioenschap met VVV-Venlo. Toen hij vervolgens bij NEC. geen basisplaats wist te veroveren werd de volgende stap AS Trencin, waar hij Europees voetbal ging spelen. Op 16 augustus 2018 schakelde hij zijn oude club Feyenoord uit in de Europa League. Zijn avontuur in Slowakije bleef beperkt tot twee seizoenen. “Ik ben als speler mentaal en fysiek een stuk sterker geworden. Ook heb ik goede wedstrijden gespeeld op hoog niveau in de Europa League.”

Opvallende terugkeer

Nu is Sleegers terug bij de club waar hij een van de meest succesvolle periodes beleefde in zijn nog prille loopbaan. De terugkeer van de Helmonder is opvallend te noemen. Zo lonkten ook RKC, SC Cambuur, Roda JC en Helmond Sport naar zijn diensten. “Het gevoel bij FC Eindhoven is altijd goed geweest. Ik heb hier in het verleden een heel goed jaar gehad.”

Trainerswissel

Door het plotselinge vertrek van David Nascimento, neemt Ernie Brandts het hoofdtrainerschap over bij FC Eindhoven. “We hoorden wel dat er iets gaande was, maar we wisten niet waar dat op uit zou lopen. De laatste dagen waren we weer ouderwets aan het trainen. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal in de voetballerij.”

Ook Brandts is blij dat Sleegers voor FC Eindhoven heeft gekozen: “Joey is natuurlijk een goede voetballer. Het is bekend wat voor kwaliteiten hij heeft en ik hoop dat hij dat ook bij ons laat zien.”

Doelstellingen

Brandts en Sleegers hopen allebei hoog te eindigen met FC Eindhoven. “We willen nacompetitie spelen aan het eind van het seizoen en zo hoog mogelijk eindigen”, geeft Brandts aan. Ook Sleegers is ambitieus: “Je moet altijd het hoogste proberen te bereiken en ik denk dat we voor de play-offs voor een plekje in de Eredivisie moeten gaan en kijken waar het strandt.”

